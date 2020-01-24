美國大選｜白宮加設大型圍欄駐250國民警防大選後暴力事件 (17:24)

美國大選將於周二（3日）舉行，首都華盛頓市面氣氛緊張。美國全國廣播公司（NBC）記者本內特（Geoff Bennett）周日（1日）在Twitter貼文引述消息指出，當局將在大選日前於白宮和周邊廣場加設大型保護圍欄，被視為當局迄今為止最高調防範可能出現大選暴力事件的行動。
本內特引述聯邦執法人員稱，周一（2日）會加設圍欄保護的地點包括白宮建築群、白宮南面的橢圓形草坪和北面的拉法耶特廣場，另有250名國民警衛隊成員候命。美國有線新聞網絡（CNN）亦引述消息確認有關措施。白宮周邊地帶今年都以不同理由封閉，如因應黑人男子弗洛伊德今年5月被警員跪頸死亡而引起的示威及搶掠事件等。
華盛頓市中心多家商戶亦憂慮選舉日可能出現暴力及騷亂事件，因而用夾板圍封窗戶。在當地採訪的澳洲記者巴爾（Natalie Barr）形容情况有如防範颶風吹襲。她憶述4年前在華盛頓採訪上屆大選時，當地充滿歡欣慶祝的氣氛，如今現場有點像戰場，好像在說不論誰勝情況或將演變成騷亂，頗為嚇人。
（CNN/7news）
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