美國大選．特朗普外交篇｜作風破格　「中國病毒」掛口　踏足朝鮮晤金正恩 (19:30)

指摘中國隱瞞疫情 中美互關領館

特朗普任內，中美關係和貿易戰可謂最受關注。回顧他當選後未正式就任時，曾跟台灣總統蔡英文通電話觸發北京不滿，但中美關係未明顯惡化。2017年，特朗普在私人莊園招待訪美的中國國家主席習近平，同年他亦訪華，多次公開談及與習近平的友誼。翌年7月，美國對中國商品加徵關稅，中國對此報復，展開中美貿易戰，華府亦帶頭封殺華為。中美今年初簽訂第一階段貿易協議，原被視為緩和階段，惟新型冠狀病毒疫情爆發，特朗普多次指摘中國隱瞞疫情信息，更稱之為「中國病毒」。近月中美出現互逐記者以至關閉領事館等情况，關係陷入谷底。

三度晤金正恩 成首名美國總統踏足朝鮮

上月最後一場總統大選辯論中，特朗普再提到與金正恩關係良好。在他任期第一年，朝鮮接連試射導彈及核試，他跟金正恩言詞上激烈交鋒。2018年朝鮮半島局勢緩和，美朝當年6月破天荒舉行首次「特金會」，翌年再舉行第二次峰會，惟破局收場；同年6月，特朗普再與金正恩在板門店會面，並成為歷來首名踏足朝鮮的在任美國總統，寫下歷史一頁。在高調互動背後，朝鮮半島無核化問題談判陷入僵局，朝鮮亦繼續強軍，如在上月的凌晨閱兵就展示新型洲際彈道導彈。

美國退出伊朗核協議 兩國關係緊張

在中東方面，特朗普上任之初即表明有信心促成以色列與巴勒斯坦的長期和平協議。2018年，其政府將美國駐以色列大使館遷至耶路撒冷，惹巴勒斯坦領袖不滿。今年8月，美國促成以色列及阿聯酋關係正常化，是歷來第3個與以色列建交的阿拉伯國家，巴林和蘇丹緊隨其後，無疑是創下歷史，但有分析質疑是否有助實現以巴和平這個長遠目標。

伊朗是中東另一焦點，特朗普2018年兌現競選承諾，宣布美國退出2015年伊朗核協議，並恢復制裁。兩國的緊張關係今年初達至高峰，美軍1月擊殺伊朗革命衛隊精銳部隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼，兩國一度處於開戰邊緣。

美國在盟友間形象受挫

美國與傳統盟友的關係亦生變，特朗普要求北約成員國增加國防開支百分比，曾威脅退出北約，對德國尤其因貿易和俄歐天然氣管道等議題，關係跌至低點，與日、韓的攤分軍費爭議亦持續。美國皮尤研究中心9月發表13國的調查指出，美國在傳統盟友之間形象受挫，英國、日本、加拿大及澳洲民眾對美國持正面觀感的比例跌至2000年以來的最低點。

（綜合報道）

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