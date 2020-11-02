美國大選．特朗普內政篇｜在任4年爭議不斷　新冠肺炎疫情成連任障礙 (16:00)

2016年大選，特朗普打着「讓美國再次偉大」旗號當選，成為美國首名未曾出任民選職務或服兵役的總統，屬非傳統政治人物。他以「Twitter治國」廣為人知，除了喜愛在Twitter公布重大政策決定，亦會在該社交平台攻擊政敵、傳媒，言論出位。

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特朗普在上屆選戰大打移民牌，承諾興建美墨圍牆。他初時宣稱墨西哥會支付建牆費用，惟時隔4年，費用大多以美國納稅人金錢支付，截至10月中已建造597公里長的圍牆，但幾乎只是翻新。建牆以外，特朗普極力收緊移民政策，其政府在邊境採取「零容忍」措施，被指造成大批非法移民兒童與父母分離，一度觸發多地示威。

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經濟也是特朗普爭取支持的核心議題，他任內前3年全國生產總值（GDP）平均每年增長2.5%，失業率自2010年起持續下降，今年2月的3.5%是50多年來最低水平。惟新冠疫情重創美國經濟，雖然經濟和失業率逐步恢復正常，如第三季GDP初值按季折合成年率增長33.1%，較預期理想，但疫情影響仍難以預料。

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新冠肺炎疫情在美國導致逾22萬人死亡，特朗普夫婦上月亦確診。他屢被批評淡化疫情嚴重性，急於重啟經濟，又多次無視醫學界建議，直至7月才首度在公開場合戴口罩。特朗普近月多次聲稱疫情將結束，但美國10月30日仍錄得逾10萬宗確診，創下全球單日新高。

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特朗普任內大部分時間亦在接受調查，如首兩年受「通俄門」調查纏擾，至去年3月的調查報告，沒有證明其競選團隊與俄羅斯政府合謀或協作干預大選，但對特朗普是否妨礙司法公正「不作結論」。特朗普去年7月又涉向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求對方調查拜登父子，並以美國援助作交換。民主黨控制的眾議院去年9月就「烏克蘭門」風波對他展開彈劾調查，直至今年2月共和黨控制的參議院判他無罪。

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（綜合報道）

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