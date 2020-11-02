國際

美國大選｜特朗普政綱　繼續「美國優先」 (13:30)

2020美國大選將於11月3日舉行，尋求連任的總統特朗普，今屆繼續「美國優先」的外交政策。美國為全球新型冠狀病毒確診個案最多的國家，曾染疫的特朗普承諾會在年底前研發新冠病毒疫苗，並聲言會全面追究中國散播病毒的責任。

特朗普各方面政綱：

●疫情與醫保

承諾今年底前研發新冠病毒疫苗，讓美國在2021年結束疫情，回復正常；未來所有關鍵藥物及醫用物資都在美國生產，並建立儲備，應付將來疫情。他反對奧巴馬醫保計劃，擬另推動削減處方藥價格，降低醫保保費，終止要求支付巨額費用的「意外帳單」等。

●經濟

承諾推動美國疫後經濟復蘇，包括在10個月內創造1000萬個就業職位，推動「美國製造」稅務優惠，保障美國就業；終止對中國的依賴，承諾從中國奪回100萬個製造業職位，拒絕向外判生產程序予中國的公司批出聯邦合約等。

●外交

繼續「美國優先」的外交政策，包括繼續要求盟友公平承擔責任，減少海外駐軍，讓駐外美軍回家，建立網絡保安及導彈防衛系統等。他亦聲言會就新冠病毒疫情全面追究中國責任。

●種族

承諾未來4年投資5000億元，為黑人製造300萬個職位，協助建立50萬家企業。他承諾為警隊全面提供資金，並僱用更多警力，加強對侵害執法人員者的罰則，將左翼組織Antifa等極端組織繩之於法。

●移民

重整移民政策，包括要求新移民須有足夠經濟能力，阻止非法移民申領公帑支付的福利，禁止企業以成本較低的外勞取代美國公民等。上屆承諾興建的美墨圍牆，至今進度遠遜目標，亦未有在新政綱強調。

美國大選專題：link.mingpao.com/65635.htm

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