美國大選｜特朗普簡介　業務涵蓋房地產零售　身家25億美元 (09:00)

特朗普早在1987年曾透露有意競逐總統，但未有參選。2000年他首次參加改革黨總統初選，但其後退出。至上屆大選，他出戰共和黨總統初選，其間因具爭議及不實言論而備受關注；不過他最終獲得共和黨提名，並擊敗民主黨總統候選人希拉里勝出，成美國首個未曾出任軍職或公職的總統。

特朗普去年因與烏克蘭總統澤連斯基通電話施壓，要求烏國調查對手拜登，被國會眾議院以濫權及妨礙國會調查的罪名彈劾，成為歷來第三名遭彈劾總統，在參議院獲判定無罪。

至於特朗普的拍檔彭斯，曾擔任保守派電台及電視台清談節目主持，2000年首次當選眾議員，並四度連任。他在2012年當選印第安納州州長，曾發起該州最大規模的減稅措施，又簽署《宗教自由恢復法》，允許個人或公司在法律訴訟中以宗教信仰作抗辯理由，惹歧視同性戀爭議。他在2016年放棄州長職位，轉而擔任特朗普的競選拍檔，最終當選副總統。

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