美國大選．專家分析｜中美關係生變　未來總統難迴避問題【短片】 (23:06)

沈旭暉指出，特朗普和拜登的最大分別，是特朗普表現得較大決心，例如將美國經濟與中國脫鈎，其冷戰作風可見一斑，試圖重新建立世界秩序，拜登則表明希望帶領中國返回國際規範，但要做到這一點不容易，若拜登的路線不成功，他在一至兩年後同樣會面臨壓力，不排除受其他影響而轉變，改為特朗普現時的對華政策。

孔誥烽則指出，特朗普2017年上任之初，試圖與中國國家主席習近平保持友好關係，在香港及台灣政策上，美國沒有跟中國對着幹，因為特朗普希望在簽訂貿易協議和朝鮮問題方面取得中方的支持，直到2018年中美關係才發生變化。談到香港問題成為中美兩國之間角力的重點議題，孔誥烽強調，《香港人權與民主法案》及《香港自治法案》均是美國國會兩黨在高度共識下通過的法案，基本上香港問題已是兩黨共識，很難因為政府換屆而有激烈的轉變。

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