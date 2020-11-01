美國大選．知多啲｜鐵鏽帶特朗普形勢不利　太陽帶拉美人口多或有利拜登 (10:15)

今屆美國大選，「鐵鏽帶」（Rust Belt）與「太陽帶」（Sun Belt）被視為關鍵戰場。「鐵鏽帶」是指美國1980年代以來出現工業萎縮、人口衰退地區，包括賓夕法尼亞、俄亥俄、艾奧瓦、密歇根、威斯康星等游離州。「太陽帶」則泛指美國南部至西南部氣候較溫暖地區，包括佛羅里達、亞利桑那等州份。
「鐵鏽帶」州份的藍領工人傳統上投向民主黨，故除了印第安納州（即副總統彭斯的出生州份）較傾向共和黨，以及傳統游離州俄亥俄外，大多是民主黨的票倉。但在上屆大選，特朗普以重建美國工業為願景，意外在賓夕法尼亞州、密歇根州和威斯康星州險勝，美國傳媒形容這是「藍牆」（blue wall，藍色代表民主黨）被攻破。但4年後的今日，民調顯示特朗普形勢不利。根據RealClearPolitics綜合各大民調上周三（29日）早上更新的數據，特朗普在上述3州皆明顯落後拜登。
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近年美國拉美裔人口持續增長，預料今年將超越黑人成為最大的少數族裔選民群。他們集中在南部「太陽帶」州份，特朗普上屆大選在這些州份佔優，不過拉美裔傳統上傾向民主黨，外界推測或有利拜登反攻「太陽帶」。惟拜登在關鍵游離州佛羅里達州的拉美裔支持度遜色，反映拉美裔選民極為多元，關注議題或因祖籍國而異。
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