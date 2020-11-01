美國大選．知多啲｜鐵鏽帶特朗普形勢不利　太陽帶拉美人口多或有利拜登 (10:15)

「鐵鏽帶」州份的藍領工人傳統上投向民主黨，故除了印第安納州（即副總統彭斯的出生州份）較傾向共和黨，以及傳統游離州俄亥俄外，大多是民主黨的票倉。但在上屆大選，特朗普以重建美國工業為願景，意外在賓夕法尼亞州、密歇根州和威斯康星州險勝，美國傳媒形容這是「藍牆」（blue wall，藍色代表民主黨）被攻破。但4年後的今日，民調顯示特朗普形勢不利。根據RealClearPolitics綜合各大民調上周三（29日）早上更新的數據，特朗普在上述3州皆明顯落後拜登。

相關報道：「鐵鏽帶」游離州成關鍵戰場 拜登重建藍牆 特朗普爭勝路窄

近年美國拉美裔人口持續增長，預料今年將超越黑人成為最大的少數族裔選民群。他們集中在南部「太陽帶」州份，特朗普上屆大選在這些州份佔優，不過拉美裔傳統上傾向民主黨，外界推測或有利拜登反攻「太陽帶」。惟拜登在關鍵游離州佛羅里達州的拉美裔支持度遜色，反映拉美裔選民極為多元，關注議題或因祖籍國而異。

相關報道：拉美裔增長 可望助民主黨反攻「太陽帶」

美國大選專題：link.mingpao.com/65635.htm

美國大選．知多啲

點票或現訴訟 今屆恐成1876年大選翻版

郵寄投票大增 投票夜或難有結果

郵寄投票惹爭議 截票時限影響大局

選舉人票多少定勝局 游離州兵家必爭

拜登政綱：全面免費新冠病毒檢測 設投資基金助少數族裔

特朗普提名演說：拜登當選毁美國夢

美國大選．專家分析

中美關係生變 未來總統難迴避問題

孔誥烽：「害羞選民」撐特朗普 惟翻盤不易

沈旭暉：美選情存變數 全球臨兩難抉擇