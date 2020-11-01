美國大選｜拜登政綱：全面免費新冠病毒檢測　設投資基金助少數族裔 (09:00)

2020美國大選將於11月3日舉行，新型冠狀病毒疫情、經濟、外交均是美國選民最關注的議題，以下為民主黨總統候選人拜登在這些議題的政綱：
●疫情與醫保
承諾提供全面免費病毒檢測，僱用10萬人推行全國感染追蹤計劃，亦將要求聯邦部門調撥資源抗疫，由聯邦專家提供全國性防疫指引。他承諾擴大奧巴馬醫保計劃，確保97%美國人受保障，並讓所有國民選擇是否參與公眾醫療保險計劃
●經濟
表示將撤銷特朗普時代的減稅措施，延長向小商戶的貸款期限，以及提供1萬美元聯邦學貸減免等。他支持提升最低工資至每小時15美元，承諾動用4000億美元購買美國貨品，並撥款3000億美元投資本國物料、服務、研究與科技
●外交
承諾重建與盟國之間的關係，特別是北約。他認為應使中國為其不公的環境與貿易行為負責，主張和其他中國無法忽視的國際民主政體一同向中國施壓，而非採取單邊關稅措施
●種族
計劃設立300億美元投資基金，推動支持少數族裔的廣泛經濟及社會計劃。另提倡減少監禁政策，並處理司法系統中因族裔造成的不公，終止死刑等。他反對扣減警隊資金，認為應將資源用於改善警隊水平
●移民
撤銷特朗普政策，包括「穆斯林入境禁令」；讓非法越境的未成年者毋須與家人分開拘押；重推追夢者計劃（DACA），允許符合條件的未成年非法移民在美停留求學或工作，暫免遣返
美國大選專題：link.mingpao.com/65635.htm