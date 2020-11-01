美國大選｜拜登政綱：全面免費新冠病毒檢測　設投資基金助少數族裔 (09:00)

●疫情與醫保

承諾提供全面免費病毒檢測，僱用10萬人推行全國感染追蹤計劃，亦將要求聯邦部門調撥資源抗疫，由聯邦專家提供全國性防疫指引。他承諾擴大奧巴馬醫保計劃，確保97%美國人受保障，並讓所有國民選擇是否參與公眾醫療保險計劃

●經濟

表示將撤銷特朗普時代的減稅措施，延長向小商戶的貸款期限，以及提供1萬美元聯邦學貸減免等。他支持提升最低工資至每小時15美元，承諾動用4000億美元購買美國貨品，並撥款3000億美元投資本國物料、服務、研究與科技

●外交

承諾重建與盟國之間的關係，特別是北約。他認為應使中國為其不公的環境與貿易行為負責，主張和其他中國無法忽視的國際民主政體一同向中國施壓，而非採取單邊關稅措施

●種族

計劃設立300億美元投資基金，推動支持少數族裔的廣泛經濟及社會計劃。另提倡減少監禁政策，並處理司法系統中因族裔造成的不公，終止死刑等。他反對扣減警隊資金，認為應將資源用於改善警隊水平

●移民

撤銷特朗普政策，包括「穆斯林入境禁令」；讓非法越境的未成年者毋須與家人分開拘押；重推追夢者計劃（DACA），允許符合條件的未成年非法移民在美停留求學或工作，暫免遣返

美國大選專題：link.mingpao.com/65635.htm

美國大選．知多啲

點票或現訴訟 今屆恐成1876年大選翻版

郵寄投票大增 投票夜或難有結果

郵寄投票惹爭議 截票時限影響大局

選舉人票多少定勝局 游離州兵家必爭

鐵鏽帶特朗普形勢不利 太陽帶拉美人口多或有利拜登

特朗普提名演說：拜登當選毁美國夢

美國大選．專家分析

中美關係生變 未來總統難迴避問題

孔誥烽：「害羞選民」撐特朗普 惟翻盤不易

沈旭暉：美選情存變數 全球臨兩難抉擇