日本解除港澳等9地區入境禁令　旅遊簽證暫未受理 (18:30)

今次獲解除入境禁令的國家及地區包括中國（包括香港和澳門）、台灣、韓國、澳洲、新加坡、泰國、越南、文萊和新西蘭。從這些地方入境日本的人，在入境時毋須接受核酸檢測，亦毋須提交在出發前72小時內取得的核酸檢測證明。不過其他措施仍然持續，包括要求入境者在家中或酒店等自我隔離14天、前往隔離場所時不可使用公共交通工具、中國和韓國出發的航班指定在東京成田機場及關西機場降落等，免簽證安排亦會繼續暫停。時事通信社指出，今次是日本首次解除入境禁令，但要全面恢復入境仍為時過早。

外務省亦宣布，把上述國家及地區的「傳染病危險情報」等級，由第3級「請勿前往」降為第2級「若非必要或非緊急應避免前往」。

（時事通信社/日本外務省網站/日本駐港領事館網站）