愛琴海7級地震增至27死　小海嘯海水湧入土耳其街道【短片】 (19:15)

【19:15】其中25名死者來自土耳其第三大城市伊茲密爾（Izmir），希臘薩摩斯島（Samos）則有兩名青年在地震中喪生。當地事後發生470次餘震。

【10:46】地震亦在部分地區觸發小海嘯，土耳其廣播電視公司新聞台播出的影片所見，土耳其第三大城市伊茲密爾（Izmir）有海水湧入街道，街上物件隨水沖走，港口一些遊艇亦被大浪沖到移位。

美國地質勘探局稱，地震震央位於薩摩斯島（Samos）北部的新卡洛瓦西翁鎮（Neon Karlovasion）對開15公里，震源深度為21公里。土耳其災難暨緊急管理局（AFAD）則稱地震強度為黎克特制6.6級。

（CNN/中央社）

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İzmir'de deprem sonrası deniz suları yükseldi, bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.https://t.co/hUEAfUOdYZ pic.twitter.com/yC69yFu0hm — TRT HABER (@trthaber) October 30, 2020