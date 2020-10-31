美國大選｜拜登從政47年　2015年遭受喪子打擊 (11:00)

拜登1942年生於賓夕法尼亞州，10歲時隨家人搬到後來長居的特拉華州，從政前做過公設辯護律師等法律工作，1972年當選特拉華州聯邦參議員，翌年以30歲之齡上任，是近代最年輕參議員之一，被視為民主黨溫和派。在長達36年的參議員任期，他有份制定不少重要法案，如1994年的「防止對婦女施暴法」等，先後出任過司法委員會和外交委員會主席，但亦有過不少爭議。

2000年，參議院大比數通過與中國實現永久正常貿易，為中國加入世貿組織鋪路時，拜登亦是主要支持者之一。

他曾三度角逐總統候選人資格，第一次是1988年，第二次是2008年，不過兩次都在中途退選。2008年他退選後，成為奧巴馬的競選拍檔，其外交和國家安全政策經驗豐富，平衡奧巴馬相對缺乏政治經驗的缺點，亦有助奧巴馬吸納藍領白人支持。

他在奧巴馬兩屆任期出任副總統，曾於2013年訪華，與中國國家主席習近平會面，談論當時中日的防空識別區爭議等問題。去年4月，他宣布競逐今年總統大選，雖然在初選早期表現平平，但其後憑黑人票和黨內支持反勝進步派的桑德斯，奪得總統候選人資格。

惟他的家庭生活相對坎坷，1972年他當選參議員後數星期、仕途順遂之際，妻兒卻遇上車禍，妻子和1歲女兒喪生，兩名年幼兒子受重傷。翌年1月，他在兒子的病房宣誓就職，並開始每天坐75分鐘火車往返華盛頓特區和特拉華州的家，這種生活持續30多年。其長子博（Beau）後來成為特拉華州檢察總長，原本考慮參選州長，卻在2015年因腦癌逝世，終年46歲，為拜登帶來沉重打擊。他曾稱家庭的悲劇令醫保問題對他而言「很個人」。

（紐約時報/BBC/Politico）

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