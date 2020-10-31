美國大選．知多啲｜點票或現訴訟　今屆恐成1876年大選翻版 (08:40)

1876年正值美國南北戰爭後的重建時期，當年的共和黨主導確立黑人的公民及政治權利，民主黨則代表南方利益。與今日相似的是，當時共和黨控制白宮和參議院，民主黨則控制眾議院，但黨派遠比今日分裂。南北戰爭後，聯邦政府禁止許多南方邦聯州立即參與政治活動，1876年是這些州首次重返大選，雙方極力動員支持者投票。當年投票率超過81%，創下最高紀錄，但卻有舞弊問題，而且在南方，剛享有投票權的黑人冒生命危險支持共和黨，民主黨人和3K黨等白人至上主義組織則施以暴力和阻嚇選民等，壓制黑人選票。

當年共有369張選舉人票，蒂爾登和海斯選後分別獲184張和165張，餘下佛羅里達、路易斯安那及南卡羅萊納3個州共20張選舉人票懸而未決，雙方均宣稱取下該3州，各自提交選舉人名單。參議院共和黨人建議交由最高法院審理，但當時多數大法官由共和黨任命，民主黨人拒絕提案。雙方後來同意成立選舉委員會，參眾兩院各有5人加入，另有5人來自最高法院，包括民主、共和兩黨各兩人，以及他們推舉的第五人，即1名共和黨大法官獲選。

1877年2月，委員會以8票對7票，將有爭議的20張選舉人票判給海斯，他因而合共獲得185張選舉人票，以1票之微險勝蒂爾登。兩黨同年達成非正式協議，民主黨人承認海斯當總統，換取共和黨人從南方撤走聯邦軍隊，促成重建時期結束，南方隨之實施一系列種族隔離政策。這次爭議亦促成國會1887年頒布《選舉人票點算法》，旨在就未來的選舉爭議制定方針。此法至今仍未經正式驗證，選舉學者質疑有關條文含糊不清，實際運作方式成疑。

（華盛頓郵報/路透社）

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