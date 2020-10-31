美國大選｜拜登三度參選總統　伙賀錦麗逐鹿白宮 (10:00)

現年77歲的拜登，1972年在特拉華州開始參議員生涯，曾5次連任參議員。1988年，拜登首次參選總統，但因其演說內容被指剽竊而退選。他在2008年再次參選，又因選情欠佳而退出。他其後轉而支持當時的民主黨總統候選人奧巴馬，並獲對方邀請為競選拍檔，最終奧巴馬成功入主白宮，拜登於2009至2017年間出任副總統。

拜登今屆捲土重來，第三度參選美國大選，結果他力壓桑德斯等黨友，取得民主黨的總統候選人提名。不過自拜登展開選舉工程後，多名女性先後現身指控他涉性侵或不當接觸，包括其女幕僚，惟他否認指控。

而現年55歲的賀錦麗，父親為牙買加移民，母親為印度人。她在2003年當選三藩市地方檢察官展開從政生涯，並連任至2011年。「賀錦麗」這中文名字是當時三藩市府婦女委員蘇榮麗和其父蘇錫芬所取。她在2010年當選加州檢察總長，成當地首名女性、非裔及亞裔檢察總長。2016年她首次當選參議員，成首名印度裔及第二名非裔女性參議員。她去年亦曾宣布參選總統，但因選情欠佳退出，其後獲拜登選為競選拍檔。

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