美國大選．知多啲｜新冠肺炎疫情致郵寄投票大增　投票夜或難有結果 (15:15)

郵寄投票在點票程序上與親身投票不同，親身投票會自動計算，在投票地點關閉後數小時內就可宣布結果。但郵寄投票的處理方法因不同州份而異，有州份只會計算在選舉日前寄到的選票，亦有州份會延長郵寄投票截止時限，例如賓夕法尼亞州把期限延至選舉日後3天，故點票期限亦會相應延長。

在郵寄投票大幅增多的情況下，投票日當晚的初步結果便很有可能與最終結果大相逕庭，加上郵寄投票通常有較高的無效票比例，因此外界關注在選舉結果接近的情況下，兩名候選人或會拒絕接受結果，訴諸司法訴訟。

1948年的大選便曾出現傳媒重大報道失誤。《芝加哥每日論壇報》在選舉翌晨率先於頭版報道，稱共和黨候選人杜威（Thomas Edmund Dewey）擊敗競逐連任的民主黨總統杜魯門，惟最終結果逆轉。而在1937年之前，因點算及統計選票需時，總統往往要在翌年3月才能就職。

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