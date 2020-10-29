美國大選．選前分析｜沈旭暉：美選情存變數　全球臨兩難抉擇【短片】 (18:38)

本屆美國大選兩名候選人立場迥異，上台後對美國以至全球格局有何影響備受關注。沈旭暉指出，冷戰結束後，全球有一個假象認為全球化趨勢不能逆轉，相信採取「接觸政策」（engagement policy）能讓中國、伊朗或朝鮮等國家融入世界體制、遵守世界規則，使世界向地球村方向進發。可是，特朗普上台執政後，這個假設受到重重挑戰，美國內部開始形成新共識。所謂的假設不但不成功，中國還利用自己的經濟實力來改變世界的遊戲規則，甚至影響美國國內的核心價值。世界面對兩難的抉擇，究竟是繼續走全球化路線，還是迎接全新變局。

在兩名美國總統候選人中，民主黨總統候選人拜登代表傳統路線，主張在現有的國際規範下走。反之特朗普沒有明確藍圖，他嘗試破立，不跟隨現有的遊戲規則去做，沒那麼受制於傳統枷鎖。

沈旭暉剖析，過去數年美國及全球結構急速改變，以中美關係為例，由前總統尼克遜訪華以來的共識，到美國對華「接觸政策」的看法有根本轉變，美國國內不少主流價值觀亦面臨挑戰。多項民調及大數據反映兩極化趨勢，全球正朝着這個方向走。

（明報國際組、即時新聞）

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