美國大選．知多啲｜郵寄投票惹爭議　截票時限影響大局 (08:33)

競逐連任的總統特朗普多次對郵寄投票提出質疑，宣稱郵寄投票容易造假及舞弊，但選舉官員和專家均稱指控無證據支持。然而，郵寄選票大增將令點票過程更費時，有專家憂慮若候選人得票勢均力敵，或有一方會拒絕承認結果並提出訴訟。而是否延長郵寄投票截止時限，亦成為兩黨對各州投票安排的焦點爭議。

以關鍵游離州威斯康星州為例，該州上月獲地方法院同意延遲缺席投票的點票時限6天，但最高法院周一（26日）推翻地方法院的裁決，不允許該州點算在11月3日選舉結束後收到的郵寄選票，預料裁決對選舉有一定影響。民主黨人料裁決將使超過10萬名威斯康星州選民被剝奪投票權。

保守派女法官巴雷特周二（27日）正式上任最高法院大法官，預計將參與審理多個游離州份，包括賓夕法尼亞和北卡羅萊納的郵寄投票截止時限事宜，對美國大選或帶來重要影響。外界普遍認為巴雷特在最高法院審理選舉相關事宜之時，會投下有利保守派一票。

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