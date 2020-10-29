美國大選．知多啲｜郵寄投票惹爭議　截票時限影響大局 (08:33)

美國大選中，郵寄投票（mail-in ballot）又稱缺席投票（absentee ballot），即因投票日無法或不想親身到票站投票，而改以郵寄或投入指定收集箱等方式，在指定期限前預先投票，大部分州份郵寄投票限期為選舉當日。科羅拉多、夏威夷、俄勒岡、華盛頓及猶他州採用「全郵寄投票」（all-mail voting）方式，即政府會向所有選民寄出選票，選民可選擇郵寄或親身投票，而其他州份選民一般需事先申請。《紐約時報》分析，因新型冠狀病毒疫情，今屆已有逾三成選民選擇郵寄投票。另外，海外美國公民，甚至國際太空站的太空人均可申請郵寄投票。
競逐連任的總統特朗普多次對郵寄投票提出質疑，宣稱郵寄投票容易造假及舞弊，但選舉官員和專家均稱指控無證據支持。然而，郵寄選票大增將令點票過程更費時，有專家憂慮若候選人得票勢均力敵，或有一方會拒絕承認結果並提出訴訟。而是否延長郵寄投票截止時限，亦成為兩黨對各州投票安排的焦點爭議。
以關鍵游離州威斯康星州為例，該州上月獲地方法院同意延遲缺席投票的點票時限6天，但最高法院周一（26日）推翻地方法院的裁決，不允許該州點算在11月3日選舉結束後收到的郵寄選票，預料裁決對選舉有一定影響。民主黨人料裁決將使超過10萬名威斯康星州選民被剝奪投票權。
保守派女法官巴雷特周二（27日）正式上任最高法院大法官，預計將參與審理多個游離州份，包括賓夕法尼亞和北卡羅萊納的郵寄投票截止時限事宜，對美國大選或帶來重要影響。外界普遍認為巴雷特在最高法院審理選舉相關事宜之時，會投下有利保守派一票。
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