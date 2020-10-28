美國大選．知多啲｜選舉人票多少定勝局　游離州兵家必爭 (14:55)

2020年美國總統大選進入衝刺階段，競逐連任的總統特朗普及民主黨總統候選人拜登連日到不同州份拉票。而總統之位最後鹿死誰手，很大程度取決於誰可拿下游離州（swing state）的選舉人票。
美國總統並非由普選直接選出，而是由「選舉人」間接選出，以讓人口較少的州份在國政上也有發言權。憲法規定各州按聯邦參議員（每州2人）及眾議員（按人口比例分配議席）的總數，選出相應數目的選舉人。目前美國共設538名選舉人，除了緬因州及內布拉斯加州，各州均採用「勝者全取」制，獲270選舉人票者為勝。
游離州是指選民未壓倒性支持單一政黨的州份。全美50個州份中，有38個自2000年起每屆總統選舉都投選同一政黨，其餘州份被視為游離州。由於總統候選人只要在各州份的普選中勝出，便可獲該州全部選舉人票（緬因州及內布拉斯加州除外），故此共掌逾百張選舉人票的游離州，便成為爭奪270張選舉人票的關鍵戰場。其中以被視為選情風向計的佛羅里達州（29張選舉人票），以及上屆意外以些微票數轉向共和黨的賓夕法尼亞州（20張選舉人票），選情較受注目。
美國過往曾有5次大選出現獲較多普選票者落敗的情況，包括上屆希拉里雖然普選票比特朗普多近300萬票，但她最後獲227張選舉人票，敗給獲304張選舉人票的特朗普。有評論質疑此現象反映制度欠民主，部分源於人口較少州份擁有的選舉人票，若計算人口佔全國比例的因素，反而比人口多的大州「更具分量」。
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