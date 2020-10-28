美國大選．知多啲｜選舉人票多少定勝局　游離州兵家必爭 (14:55)

美國總統並非由普選直接選出，而是由「選舉人」間接選出，以讓人口較少的州份在國政上也有發言權。憲法規定各州按聯邦參議員（每州2人）及眾議員（按人口比例分配議席）的總數，選出相應數目的選舉人。目前美國共設538名選舉人，除了緬因州及內布拉斯加州，各州均採用「勝者全取」制，獲270選舉人票者為勝。

游離州是指選民未壓倒性支持單一政黨的州份。全美50個州份中，有38個自2000年起每屆總統選舉都投選同一政黨，其餘州份被視為游離州。由於總統候選人只要在各州份的普選中勝出，便可獲該州全部選舉人票（緬因州及內布拉斯加州除外），故此共掌逾百張選舉人票的游離州，便成為爭奪270張選舉人票的關鍵戰場。其中以被視為選情風向計的佛羅里達州（29張選舉人票），以及上屆意外以些微票數轉向共和黨的賓夕法尼亞州（20張選舉人票），選情較受注目。

美國過往曾有5次大選出現獲較多普選票者落敗的情況，包括上屆希拉里雖然普選票比特朗普多近300萬票，但她最後獲227張選舉人票，敗給獲304張選舉人票的特朗普。有評論質疑此現象反映制度欠民主，部分源於人口較少州份擁有的選舉人票，若計算人口佔全國比例的因素，反而比人口多的大州「更具分量」。

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