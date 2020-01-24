NASA探測器封蓋遭大石撬開　小行星岩石樣本漂到太空 (19:40)

OSIRIS-REx計劃首席研究員勞雷塔（Dante Lauretta）稱，相信OSIRIS-REx探測器採集到約400克樣本，惟樣本收集器的封蓋遭大石撬開並出現縫隙，部分樣本顆粒正漂到太空。目前探測器已離開貝努，為把樣本損失降到最低，NASA決定取消原定昨日舉行的制動燃燒及今日（24日）舉行的樣本質量測量活動，現已把航天器的速度降至最低。

NASA表示，今次OSIRIS-REx探測器已達成在貝努採集至少60克樣本的任務，預計2023年返抵地球。科學家相信探測器在小行星收集的樣本，或有助解答地球生命起源之謎。

（BBC／NASA）

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