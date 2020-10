NASA探測器封蓋遭大石撬開　小行星岩石樣本漂到太空 (19:40)

OSIRIS-REx計劃首席研究員勞雷塔(Dante Lauretta)稱,相信OSIRIS-REx探測器採集到約400克樣本,惟樣本收集器的封蓋遭大石撬開並出現縫隙,部分樣本顆粒正漂到太空。目前探測器已離開貝努,為把樣本損失降到最低,NASA決定取消原定昨日舉行的制動燃燒及今日(24日)舉行的樣本質量測量活動,現已把航天器的速度降至最低。

NASA表示,今次OSIRIS-REx探測器已達成在貝努採集至少60克樣本的任務,預計2023年返抵地球。科學家相信探測器在小行星收集的樣本,或有助解答地球生命起源之謎。

NASA發現小行星有氫氧(2018年12月12日)

小行星探測器升空 研撞地球風險(2016年9月10日)

NASA無人機探小行星 測軌道免撞地球(2016年8月2日)

Yesterday, the OSIRIS-REx team received images of the spacecraft’s sample collector head brimming with regolith. So much sample was collected that some of it is actually slowly escaping the sampling head. More details: https://t.co/ufUXdotgsO pic.twitter.com/2wINd1Tk2g

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 23, 2020