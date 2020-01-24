美國大選｜特朗普辯論批拜登子與中俄有不當交易　遭拜登反指有中國秘密銀行帳戶【短片】 (13:45)

特朗普堅稱，新冠病毒疫情正步向尾聲，終將結束，但承認當初稱新冠疫苗會在數周內面世的說法如今「無法保證」，但對年底有疫苗上市感樂觀。拜登則斥特朗普防疫不力，要對許多染病去世的人負責，不應該繼續出任總統。他警告疫情恐將惡化，而特朗普沒有明確的防疫計劃，斥其聲稱要與病毒共存，實質是「共亡」。

特朗普亦再次就拜登兒子亨特涉與中國及俄羅斯商人等有不當利益交易的「硬碟門」醜聞，批評拜登收取外國金錢，要求對方向美國民眾交代。拜登反擊稱「一輩子從未從外國獲得半分錢」，但指控特朗普在中國有生意往來及秘密銀行帳戶，又不肯公布稅務紀錄，如不願公開稅單便別再談貪污。

外交議題亦成辯論焦點。特朗普強調與朝鮮領袖金正恩關係「非常好」，遭拜登質疑其與流氓交往，警告朝鮮的導彈比以往更容易觸及美國領土。談及中國，拜登稱會與盟國合作施壓，迫使中國遵從貿易規範，確保中國不再強迫美國企業技術轉移，但無詳述政策細節。特朗普強調中美貿易戰成果，稱已救回美國的鋼鐵產業。

在移民問題上，拜登怒斥特朗普藉分隔父母與子女的措施阻嚇非法移民，完全沒有人道觀念，根本是犯罪。特朗普稱許多兒童隨不法分子偷渡，又說正努力解決問題。

（BBC/中央社）

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