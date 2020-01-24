研究：嬰兒膠奶樽奶水每公升含400萬顆微塑膠　專家倡選其他物料奶樽 (20:58)

研究由都柏林聖三一大學化學院進行，周一（19日）刊於《自然食品》（Nature Food）期刊。研究員以佔全球奶樽市場82％的聚丙烯（polypropylene，PP）奶樽為研究對象，選出其中10款奶樽測試，這些奶樽約佔全球市場70%。研究員依據世界衛生組織（WHO）指引程序沖泡嬰兒奶粉，即先以95℃熱水為全新的奶樽消毒，讓其風乾，再注入70℃的熱水並搖晃1分鐘，然後過濾當中成分，以顯微鏡分析。

分析結果發現，無論使用水喉水或純水，每公升液體可能有多達100萬至1600萬顆微塑膠，平均值為400萬顆微塑膠。如以室溫水重複同一過程，則只有數千顆微塑膠，說明釋出微塑膠多寡與盛載液體的溫度有關。

主導是項研究的納米物料教授博蘭（John Boland）表示，對奶樽釋出微塑膠之多感到「吃驚」。他認為必須着手研究微塑膠對人體健康的影響，並推出指引，減少嬰兒的微塑膠攝取量。

（新科學家/衛報）