泰國示威者兵分多路繼續上街　地鐵輕軌一度暫停服務 (22:30)

【22:30】示威者下午於曼谷各區聚集，其中在曼谷北部的叻拋區（Lat Phrao）人數最多，佔據了區內一個主要的十字路口。穿黑衣為主的示威者，部分更佩戴頭盔及俗稱「豬嘴」的防毒面具，向馬路駛過的車輛舉起象徵示威者三大訴求的三指手勢。為避開警方部署，示威組織在集會開始前1小時才公布3個集會地點。當地警方原先估計兩個可能會舉行示威地點並提前封路，最終該兩個地點均沒有示威。

《曼谷郵報》估計，曼谷各地合共有逾2萬人聚集，過程大致和平。路透社則稱，在曼谷以外有至少6個城市出現示威。而大羅斗圈（Wongwian Yai）、烏東素（Udomsuk）亦分別有大批民眾示威。

曼谷的輕軌系統（BTS）及地鐵（MRT）和巴士路線因應政府命令，幾乎全線停駛，以防止人群前往集會地點。警方今日改變態度，只遠距離作戒備，沒有驅散，示威者晚上陸續散去，鐵路交通和巴士等8時半恢復正常服務。

【16:15】泰國反政府示威持續，昨有千計民眾無視禁令到曼谷集會，警方晚上發射水炮驅散。當地警方同日拘捕兩名示威者，他們被指在周三（14日）有份妨礙王后素提達的車隊，被控對王后「行使暴力」，若罪成最高可被判囚終身，是今次示威浪潮以來最嚴重控罪。首相巴育警告若局勢升級，不排除實施宵禁。

（曼谷郵報/法新社/路透社）

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