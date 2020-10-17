新西蘭國會大選今投票　總理阿德恩順利連任 (18:45)

阿德恩表示，工黨已在大選獲授權執政，形容新西蘭人民對工黨展現近50年來最大的支持。

【15:00】受新型冠狀病毒疫情影響，原定上月舉行的新西蘭國會大選延至今日（17日）投票，抗疫表現受讚賞的現任總理阿德恩（Jacinda Ardern）預計順利連任，現時看其領導的執政工黨能否進一步在國會取得過半議席。

新西蘭國會大選前多個民調顯示，中間偏左的工黨支持度為46%，領先主要對手國家黨15個百分點，但未能單獨執政。今次大選被視為對40歲阿德恩過去三年任期的民意檢視，因阿德恩防疫有成績，其支持度連月增加。新西蘭各票站當地時間今早9時開放，但已有破紀錄人數的選民提早投票，截至昨日（16日）已有超過170萬人投票，相當於350萬登記選民的近一半。當地晚間7時投票結束後，預計會有初步結果。

新西蘭自1996年採取對小黨有利的「混合成員比例制」（Mixed Member Proportional）以來，從未有單一政黨能贏得過半議席，總是要多黨籌組聯合政府。

（BBC/法新社/中央社/路透社）

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