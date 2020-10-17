曾向學生展示穆罕默德漫畫　法國教師遭割頸斬首亡　馬克龍稱屬恐襲 (16:00)

【16:00更新】法國巴黎市郊一名曾於課堂上向學生展示有關回教先知穆罕默德的漫畫的中學教師，周五（16日）在任教的學校門外遇襲，遭一名男子用刀割頸殺死。法新社報道稱，遇襲教師遭斬首，疑兇犯案後曾大叫「真主偉大」。法國總統馬克龍其後到現場了解，形容事件是伊斯蘭恐怖襲擊。
事件發生於巴黎西南面的市郊Conflans-Sainte-Honorine。當地時間周五下午約5時，警方接報後趕到現場，在現場約600米外發現疑兇，要求他放下刀不果，警員向他開槍，疑兇中槍送院後傷重死亡。
法國總統馬克龍其後親到現場，他稱一名教師因教授言論自由而遭殺害，全國都會支持所有教師，他強調政府會盡快採取行動回應。
法國BFM電視台報道稱，疑犯18歲，生於莫斯科，他中槍前曾高呼「真主偉大」。另有法國媒體指出，死者今月初曾於課堂上向學生展示有關穆罕默德的漫畫，被指因而受到恐嚇，曾就此報警。
兩家長曾投訴被殺教師被捕 至今拘9人
法新社引述當地司法機構文件稱，疑兇為18歲車臣裔男子。另有消息表示，再多5人涉案遭警方扣留，包括兩名在遇害教師任教學校的學生家長，兩人曾對教師在課堂上展示穆罕默德漫畫的行為表示不同意，目前累計有9人涉案遭扣留。