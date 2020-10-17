曾向學生展示穆罕默德漫畫　法國教師遭割頸斬首亡　馬克龍稱屬恐襲 (16:00)

事件發生於巴黎西南面的市郊Conflans-Sainte-Honorine。當地時間周五下午約5時，警方接報後趕到現場，在現場約600米外發現疑兇，要求他放下刀不果，警員向他開槍，疑兇中槍送院後傷重死亡。

法國總統馬克龍其後親到現場，他稱一名教師因教授言論自由而遭殺害，全國都會支持所有教師，他強調政府會盡快採取行動回應。

法國BFM電視台報道稱，疑犯18歲，生於莫斯科，他中槍前曾高呼「真主偉大」。另有法國媒體指出，死者今月初曾於課堂上向學生展示有關穆罕默德的漫畫，被指因而受到恐嚇，曾就此報警。

兩家長曾投訴被殺教師被捕 至今拘9人

法新社引述當地司法機構文件稱，疑兇為18歲車臣裔男子。另有消息表示，再多5人涉案遭警方扣留，包括兩名在遇害教師任教學校的學生家長，兩人曾對教師在課堂上展示穆罕默德漫畫的行為表示不同意，目前累計有9人涉案遭扣留。

（法新社/路透社/中央社）