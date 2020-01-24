美國大選｜Twitter阻轉載拜登子負面報道　參議院擬傳召CEO作供 (22:29)

Twitter政策總監加德（Vijaya Gadde）表示，該平台「相信標籤貼文並讓人們自行檢閱有關內容，更有利公眾利益和對話」。惟《紐約郵報》的報道包含電郵地址等個人信息，在新政策下仍會被封鎖，用戶可發布沒有個人信息的版本。在原本的政策下，該平台禁止用戶分享或連結到黑客入侵取得的資料。多爾西承認在處理《紐約郵報》報道上溝通不理想，又稱在沒交代來龍去脈就禁止分享相關網站連結，做法不可接受。

參議院司法委員會主席格雷厄姆（Lindsey Graham）和共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）表示，委員會將於下周二（20日）投票，決定是否傳召多爾西下周五（23日）到聽證會作供。克魯茲斥責Twitter的做法「干預選舉」，另一參議員霍利（Josh Hawley）則希望同時傳召facebook，後者以第三方機構正進行事實查證為由，限制該報道在網上廣傳。

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