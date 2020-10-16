泰國曼谷2000人續上街抗爭　警射水炮驅散　巴育拒辭職【短片】 (21:31)

防暴警察今日提前到周四有過萬人示威的拉差巴頌路口戒備，示威者改到鄰近地點聚集，法新社估計約有2000人聚集。手持警棍和防暴盾牌的警察趕到新示威場地，封鎖附近道路和地鐵站，並向示威者發射水炮。有示威者持雨傘抵抗，亦有人向警員投擲膠樽還擊。

較早時，刑事法院向兩名示威者發出拘捕令，稱他們涉嫌試圖傷害王后素提達。素提達的車隊周三駛經示威場地時，示威者跟王室支持者發生衝突，亦有人向車隊高叫口號和舉起象徵反抗威權獨裁的「三指禮」，政府其後以此事為由，周四（15日）凌晨頒布緊急狀態令。

（法新社/路透社/曼谷郵報/BBC）

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