美國大選｜紐約郵報稱拜登兒子引薦烏克蘭公司董事見父親　facebook、Twitter限制轉發捱轟 (21:45)

《紐約郵報》周三刊登一則題為〈證據確鑿的電郵揭露亨特．拜登如何引薦烏克蘭商人給擔任副總統的父親〉。報道指出，2019年4月有人在拜登老家特拉華州，把手提電腦送到一間電腦維修店後沒取回，店主無法確認送修者是否拜登兒子亨特（Hunter Biden）本人，但電腦貼了一張「博．拜登基金會」（Beau Biden Foundation）的貼紙，博是拜登的長子，他於2015年病逝。店主向聯邦調查局（FBI）交出電腦前複製硬碟內容，交給紐約前市長朱利亞尼的律師。

《紐郵》取得該硬碟後，周三公開聲稱來自亨特電腦內多封郵件，其中一封是2015年4月，當中烏克蘭能源公司Burisma董事顧問波扎爾斯基（Vadym Pozharskyi）感謝亨特邀請他到華盛頓見拜登，但內容沒顯示兩人會面時間及是否確實見過面。當時亨特加入Burisma董事局一年。報道又公開一封2014年5月的電郵，顯示波扎爾斯基詢問亨特可以如何發揮其影響力幫助公司。

拜登競選團隊並未否認該部電腦的存在，但表示翻查過拜登那段時間的官方行程，並沒找到《紐郵》指控的會面。

Twitter表示，限制轉貼是因質疑有關報道的資料源頭，稱公司政策「禁止直接散播透過黑客取得包含私人信息的內容」。Twitter周三更封鎖分享該報道的白宮新聞秘書麥肯內尼的個人帳戶。facebook亦限制該報道在網上廣傳，稱質疑報道真確性。《衛報》形容，Twitter今次針對重要新聞發布的做法前所未見。

（衛報/法新社）