曾撰文撐港社運　《Do You Hear The People Sing？》填詞人克雷茨默病逝 (18:03)

為著名歌劇《孤星淚》裏歌曲《Do You Hear The People Sing?》創作英文版歌詞的克雷茨默(Herbert Kretzmer),周三(14日)在英國倫敦的住所因長期病患和柏金遜症逝世,享年95歲。《Do you hear the people sing?》在不少地區的示威被視為「主題曲」,更有人改編成港版《問誰未發聲》填上粵語歌詞。本港2014年的雨傘運動及去年的反修例運動期間,都有示威者唱出或播放此歌曲。去年6月克雷茨默在英國《每日郵報》撰文,表示對於在電視上看到有200萬港人遊行期間唱出此曲相當感動,他稱,當人們唱出他的歌詞時,就等於他也一同在唱。