中國入選聯合國人權理事會　蓬佩奧批理事會擁抱獨裁政權　中方反對人權問題政治化 (17:00)

聯合國人權理事會周二改選47席中的其中15席，由193個成員國投票選出，當選國家包括玻利維亞、中國、科特迪瓦、古巴、法國、加蓬、馬拉維、墨西哥、尼泊爾、巴基斯坦、俄羅斯、塞內加爾、烏克蘭、烏茲別克及英國，將在明年1月1日起就任，為期3年。

美國2018年起退出人權理事會，蓬佩奧批評聯合國大會再次選出一些人權紀錄欠佳的國家進入人權理事會。國際非政府組織「聯合國觀察」（UN Watch）表示，由於中國、俄羅斯、古巴、巴基斯坦及烏茲別克等國獲選，理事會中未達自由民主基本標準的成員國比例，由目前的51%增至60%。

獲選的中國則表示，中方一直高度重視促進和保護人權，將深入參與人權理事會工作，積極推進國際人權交流與合作，旗幟鮮明地反對將人權問題政治化和雙重標準的錯誤做法。

中國外交部發言人趙立堅在今日（14日）例行記者會上表示，蓬佩奧的說法十分荒謬。他說，人權理事會成員由聯合國會員國選舉產生，美國退出人權理事會，站在國際社會的對立面，沒有資格對人權理事會選舉指手畫腳。趙立堅稱，奉勸美方停止散播政治病毒，切實促進和保護本國人權，消除種族主義、警察暴力執法等各種侵犯人權現象。他又敦促美方維護疫情下民眾的生命權和健康權，停止將人權問題作為政治工具，停止以人權為借口，干預別國內政。

（中央社/路透社/新華社）