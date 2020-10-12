新冠肺炎｜澳洲研究：新冠病毒可存活鈔票手機屏幕表面28日 (14:37)

先前的實驗室測試發現，新冠病毒可以在鈔票和玻璃等表面存活兩至三日，在塑膠和不鏽鋼表面則可到6日。澳洲最大的國家級科研機構「澳洲聯邦科學與工業研究組織」（CSIRO）在黑暗的實驗室中進行的實驗，發現新冠病毒比之前所知更頑強，在20℃環境下，於手機屏幕及鈔票上存活長達28日，較流感病毒在同一環境下存活17日更長。至於在30℃下，其在紙鈔上的存活時間也達21日；至於40℃時，則病毒在24小時內已不具傳染力。另外，研究顯示，病毒在平滑、非多孔性物質表面的存活時間，也比布料等多孔性物質表面長久。研究人員說，有關結果顯示病毒「極為頑強」。

英國廣播公司（BBC）的報道稱，實驗是在對病毒友善的條件下進行，包括在暗室且溫度和濕度都穩定，因此病毒在真實世界中可能沒有那麼「好過」。即使如此，這些結果仍突顯經常洗手、避免碰到臉部和清潔屏幕的重要。

研究刊登於《病毒學期刊》（Virology Journal）。

香港大學公共衛生學院教授潘烈文說，已知新型冠狀病毒在乾燥和寒冷的環境能存活時間較長，而有關研究把實驗室濕度控制在50%，這情況下病毒於攝氏20度環境長時間存活屬意料之內。潘烈文說，香港天氣普通較熱和潮濕，一般相對濕度超過70%，加上有紫外光，相信病毒在香港環境存活時間，較有關實驗室內存活時間短，但此研究帶出了此病毒是較想像中更頑強的「壞信息」。

潘烈文續說，冬天較冷或增加透過接觸環境表面殘留病毒而感染的可能，但相信有關情況仍屬少數，新型冠狀病毒大部分都是透過人與人近距離緊密接觸、吸入患者飛沫等傳播。他認為，最重要預防方法始終是戴好口罩和保持手部衛生等，以防萬一亦應注重環境清潔。

他說，每逢天氣寒冷，市民都可能傾向減少室內通風，但環境侷促可令室內殘留更多病毒，他提醒在冬天亦應保持空氣流通，減少傳播風險。

（BBC/中央社/明報記者）

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