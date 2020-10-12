新冠肺炎｜特朗普：我打敗了瘋狂恐怖的「中國病毒」　現在免疫了 (11:12)

特朗普稱：「看來我現在免疫了，可能是（免疫）一段長時間或一段短時間，甚至是一生，沒有人會知道……你們現在有一名毋須他的對手般躲在地庫避疫的總統了。」其言論被認為是暗指民主黨總統候選人拜登。

特朗普稱，自己通過了「最高級的測試、符合最嚴格的要求」，感覺十分好，形容自己「打敗了這種瘋狂恐怖的中國病毒」。

而上周特朗普競選團隊發布一段廣告片，講述特朗普抗疫歷程，當中包括美國國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）今年3月時的一段說話，說道「我不能想像有其他人會做得更多」，令外界以為他是讚揚特朗普處理疫情的手法。福奇周日發聲明澄清：「在我近50年的公共服務生涯中，我從沒有公開支持任何政治候選人。」他稱共和黨競選廣告未經他允許便引用其言論，是斷章取義，而被引用的言論原本是講述聯邦公共衛生人員的抗疫努力。

（霍士新聞/路透社）