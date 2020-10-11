諾貝爾獎｜2020年度諾貝爾獎得獎名單一覽 (17:00)

10月5日率先揭曉的是醫學獎，得獎者為美國科學家奧爾特（Harvey J. Alter）、賴斯（Charles M. Rice）及英國科學家霍頓（Michael Houghton），表揚他們對發現丙型肝炎病毒所作的貢獻。相關報道：發現丙肝病毒 3傑獲諾獎 助製血液檢測研新藥

緊接在6日揭曉的是物理學獎，由英國物理學家彭羅斯（Roger Penrose）、德國的根策爾（Reinhard Genzel）及美國的吉茲（Andrea Ghez），憑研究黑洞獲獎。相關報道：黑洞研究3翹楚獲諾貝爾物理學獎

7日揭盅的化學獎，由兩名研究基因編輯技術的女科學家、來自法國的沙爾龐捷（Emmanuelle Charpentier）和美國的杜德納（Jennifer Doudna）奪得，兩人在2012年發明CRISPR/Cas9基因剪刀技術，成為歷來第六和第七名女性諾貝爾化學獎得主，亦是自1964年以來首次由女性包辦諾貝爾化學獎。相關報道：創基因剪刀技術 兩女將獲諾貝爾化學獎

8日公布的文學獎得主，是77歲美國女詩人格勒克（Louise Gluck），她的詩作深刻描繪人類痛苦的現實，多圍繞死亡、童年和家庭生活等主題，並從神話和古典主題汲取靈感，作品不時提及希臘神話人物。評審讚揚她「以獨特而具質樸之美的詩意敘述，使個人的存在與世界互通」。相關報道：美國女詩人Louise Gluck獲諾貝爾文學獎 描繪痛苦 評審讚詩意敘述與世界互通

9日揭曉的和平獎由聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme，WFP）獲得，挪威諾貝爾委員會形容WFP致力對抗全球飢餓問題，致力讓戰亂地區維持和平，並努力防止飢餓成為戰亂及衝突中的武器。委員會亦稱，在新型冠狀病毒疫情下，WFP在維持食物供應保障的多邊合作上扮演關鍵角色，亦在推動聯合國會員國合力防止飢餓問題成為戰亂及衝突武器方面，有重大貢獻。相關報道：諾貝爾委員會讚疫下加強救援 「糧食為防亂疫苗」 世糧署獲和平獎

因應全球新型冠狀病毒疫情，主辦單位諾貝爾獎基金會上月宣布原定12月舉行的頒獎禮將會取消，是1944年以來首次。頒獎禮將改為網上舉行，各獎項得獎者可在各自國家領獎，領獎地點可能是瑞典駐外大使館。