威廉王子「為地球奮鬥獎」委員會邀馬雲姚明加入　助尋解決環境難題之道【短片】 (21:00)

馬雲在威廉王子的視像對話中表示：「我們只有一個地球。新型冠狀病毒疫情讓我們清楚看到，人類不能沒有地球，但地球可以沒有人類。」除了威廉王子、馬雲和姚明，首批委員會成員還包括BBC自然科學頻道主持人大衛愛登堡等10人。

未來10年，該獎項將每年在全球評選出5名獲獎者，獲獎者需要在保護和恢復自然風貌、攜手讓空氣變得更潔凈、讓海洋生機盎然、建設無廢的世界、共同解決氣候問題等5項地球議題領域提出解決辦法。代表全球六大洲的委員會成員將與威廉王子評選出獲勝者，並頒發獎項。每名獲獎者將獲得100萬英鎊獎金，用於支持入選的環境保護項目。

（中新社）

YouTube片段：10 YEARS TO REPAIR OUR PLANET: Prince William, Sir David Attenborough & The Earthshot Prize Council

















