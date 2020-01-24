威廉王子「為地球奮鬥獎」委員會邀馬雲姚明加入　助尋解決環境難題之道【短片】 (21:00)

由英國威廉王子發起，內地商人馬雲及前籃球明星姚明等共同參與的「為地球奮鬥獎」早前正式啟動。「為地球奮鬥獎」是最高規格的全球環境獎項，致力激發變革，在未來10年為解決世界最嚴峻的環境問題找到至少50個解決方法，幫助修復地球環境，獎項總金額達5000萬英鎊（約5.06億港元）。
馬雲在威廉王子的視像對話中表示：「我們只有一個地球。新型冠狀病毒疫情讓我們清楚看到，人類不能沒有地球，但地球可以沒有人類。」除了威廉王子、馬雲和姚明，首批委員會成員還包括BBC自然科學頻道主持人大衛愛登堡等10人。
未來10年，該獎項將每年在全球評選出5名獲獎者，獲獎者需要在保護和恢復自然風貌、攜手讓空氣變得更潔凈、讓海洋生機盎然、建設無廢的世界、共同解決氣候問題等5項地球議題領域提出解決辦法。代表全球六大洲的委員會成員將與威廉王子評選出獲勝者，並頒發獎項。每名獲獎者將獲得100萬英鎊獎金，用於支持入選的環境保護項目。
（中新社）
YouTube片段：10 YEARS TO REPAIR OUR PLANET: Prince William, Sir David Attenborough & The Earthshot Prize Council