諾貝爾獎｜美國女詩人Louise Glück奪文學獎 (23:30)

諾貝爾文學獎委員會主席奧爾松（Anders Olsson）撰寫格勒克的簡介，說童年、家庭生活、與父母和兄弟姊妹的親密關係，一直是格勒克作品的核心主題，但她不應被視為自白式詩人，「格勒克追求普世，在這方面她從神話和古典主題汲取靈感，並呈現在大部分作品之中」。

格勒克現居美國麻省，除了寫作，亦是耶魯大學英文客座教授。她1943年生於美國紐約市，為匈牙利猶太後裔，自幼就在父親鼓勵下開始寫詩。她高中時患上厭食症，後來為專注復康和治療而放棄全日制大學。

1968年，她以首本詩集《Firstborn》（暫譯《第一個孩子》）出道，至今共著有12本詩集，曾獲多個著名獎項，包括在1993年以《野鳶尾》獲普立茲文學獎，2014年以《Faithful and Virtuous Night》（暫譯《貞潔之夜》）奪得美國文學界最高殊榮之一的美國國家圖書獎，並在2015年獲頒美國國家人文獎章。

格勒克將獲得1000萬瑞典克朗（約867萬港元）的獎金。

（法新社/BBC/衛報/中央社）

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