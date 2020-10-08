諾貝爾獎｜美國女詩人Louise Glück奪文學獎 (23:30)

【23:30更新】2020年度諾貝爾文學獎周四（8日）揭曉，得主為77歲美國女詩人格勒克（Louise Gluck）。評審讚揚她「以獨特而具質樸之美的詩意敘述，使個人的存在與世界互通」。她的詩作深刻描繪人類痛苦的現實，多圍繞死亡、童年和家庭生活等主題，並從神話和古典主題汲取靈感，其作品不時提及希臘神話人物。格勒克獲譽為美國當代文學中最傑出的詩人之一，曾獲普立茲文學獎和美國國家圖書獎等，但她為人作風低調，她2003年榮膺美國國家桂冠詩人時，就曾稱喜歡自己的讀者群「規模小而熱情」。
諾貝爾文學獎委員會主席奧爾松（Anders Olsson）撰寫格勒克的簡介，說童年、家庭生活、與父母和兄弟姊妹的親密關係，一直是格勒克作品的核心主題，但她不應被視為自白式詩人，「格勒克追求普世，在這方面她從神話和古典主題汲取靈感，並呈現在大部分作品之中」。
格勒克現居美國麻省，除了寫作，亦是耶魯大學英文客座教授。她1943年生於美國紐約市，為匈牙利猶太後裔，自幼就在父親鼓勵下開始寫詩。她高中時患上厭食症，後來為專注復康和治療而放棄全日制大學。
1968年，她以首本詩集《Firstborn》（暫譯《第一個孩子》）出道，至今共著有12本詩集，曾獲多個著名獎項，包括在1993年以《野鳶尾》獲普立茲文學獎，2014年以《Faithful and Virtuous Night》（暫譯《貞潔之夜》）奪得美國文學界最高殊榮之一的美國國家圖書獎，並在2015年獲頒美國國家人文獎章。
格勒克將獲得1000萬瑞典克朗（約867萬港元）的獎金。