民主黨總統候選人拜登發布手持蒼蠅拍的「抽水」宣傳照片,語帶雙關戲稱岀5美元協助競選活動「起飛」(fly,亦可解作「蒼蠅」),更有好事之徒為其設立Twitter帳戶@MikePenceFly,發文稱自己獨佔觀賞今次辯論的最佳位置,會惹眾人妒忌。

競逐連任的副總統彭斯頭上蒼蠅停留片段

The fly that stole the show. #VPDebatehttps://t.co/SjrKADurnE pic.twitter.com/jqV6j6CEdk

— POLITICO (@politico) October 8, 2020