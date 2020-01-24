美英德等39國發表聯合聲明促華維持港自治　巴基斯坦等55國反對干涉中國內政 (11:07)

德國常駐聯合國代表霍伊斯根（Christoph Heusgen）在聯合國大會第三委員會一般辯論中，代表39國發表該聯合聲明，表明對新疆人權狀況與香港近月的事態發展嚴重關切。聲明指出，《港區國安法》不符合中國的國際法律義務，尤其關注當中容許某些案件移交中國內地作起訴。聲明敦促有關當局保障《公民權利和政治權利國際公約》與《中英聯合聲明》所保護的權利，包括言論、新聞和集會自由；亦呼籲中國維持香港自治、權利和自由，並尊重香港司法獨立。

聲明亦關注新疆人權狀況，稱當地設立「再教育營」侵犯維族人權利，呼籲中國容許聯合國人權事務高級專員及獨立觀察員進入新疆，不受限制的進行調查。聯署聲明的39個國家，包括美國、英國、德國、日本、澳洲、加拿大、瑞典、瑞士等。

而包括中國、巴基斯坦等55國在共同聲明中指出，香港特別行政區是中國不可分離的部分，香港事務是中國內政，外界不應干涉。聲明亦稱，各國都有權通過立法維護國家安全，中國制訂和實施《港區國安法》是維護國家安全的正當舉措，有利於「一國兩制」行穩致遠。

（法新社/新華社）