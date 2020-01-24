吉爾吉斯反對派抗議選舉舞弊　闖「白宮」區域破壞釀一死590人傷 (18:40)

吉爾吉斯周日舉行一院制國會全數120個議席的選舉，預計10月24日將宣布最終點票結果。不過周一（5日）的初步點票顯示，16個參選政黨之中，僅4個政黨通過得票率7%的門檻躋身國會；其中親政府的「團結黨」和「祖國吉爾吉斯」得票率分別佔26%和24%，預計可奪近半數議席。一批反對派支持者不滿投票結果及質疑選舉舞弊，周一下午開始在全國多個大城市集會抗議。

政府稱衝突釀一人死亡，590人受傷。總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）周二表示命令了安全部隊切勿動用槍械，「不要流血」。他周一晚指摘某些政治勢力利用示威者圖謀非法奪權，但他和團結黨均表示可以擇日重新舉行選舉。

親俄羅斯的總統熱恩別科夫2017年上台後，極力剷除前政府勢力。去年6月，國會表決褫奪了前任總統的司法豁免權，去年8月便動用特種部隊拘捕前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev），檢控他貪污，裁定罪名成立，判監11年。

（路透社/紐約時報/RT/塔斯社）