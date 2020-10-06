新冠肺炎｜美疾控中心：新冠病毒密閉空間內可空氣傳播至逾2米外 (13:03)

CDC兩周前曾在官網公布類似警告，引發各界討論，但隨即撤下警告，稱那只是初稿。不過，CDC最新發布的指引稱，證據顯示在通風不良的密閉空間中，新冠病毒確診者可能會將病毒傳染給相距超過2米（6呎）以外的其他人。

指引稱，在受感染者會深度呼吸的場合，例如唱歌和做運動，患者產生帶病毒的較小飛沫和微粒，即氣霧（aerosols，又稱氣溶膠），會變得集中到足以傳播病毒。CDC一直認為，病毒會透過噴發到空氣中的細小飛沫傳染，這些飛沫最後大多會降落地面，維持2米社交距離的規範便是由此而來。

CDC同時強調，密切接觸傳染仍比空氣傳染更普遍。不過，一批美國科學家周一在《科學》（Science）期刊發表公開信，指出懸浮於空氣中的氣霧可能會是新冠病毒傳播的重要途徑。研究員表明，在長時間近距離接觸下，空氣傳播是主要傳染途徑。

《紐約時報》報道指出，CDC到現在才更改指引，進一步反映美國政府以至世界衛生組織，在更新新冠病毒疫情的科學指引上「慢三拍」，例如雖然眾多證據早已顯示戴口罩有助防止病毒傳播，但CDC到4月才認同有關做法，世衛更是等到6月。

（紐約時報/路透社/中央社）