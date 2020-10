特朗普確診｜特朗普出院回白宮　強調「不要讓病毒主宰你」【短片】 (09:28)

特朗普先在Twitter發文預告自己將出院,至傍晚6時38分離開華特里德國家軍事醫學中心,他佩戴白色口罩,舉起拇指,但未有回應記者提問,只說「多謝大家」。他抵達白宮後,隨即除下口罩,在露台讓傳媒拍照,再次舉起拇指,並作致敬手勢。

特朗普在Twitter發文表示感覺非常良好,將恢復競選活動,其後再在Twitter發布影片稱「我感覺比20年前更好」,「不要讓它(新冠病毒)主宰你,不要害怕它」,又聲稱自己現在可能免疫。

此前康利強調,特朗普在白宮可得到世界級的治療,又稱若特朗普周一的情況與目前一樣或有改善,便能鬆一口氣。

特朗普出院片段

特朗普Twitter片段

JUST IN: President Trump leaves Walter Reed Medical Center to return to the White House, where he has access to constant medical care, after recklessly downplaying Covid-19 https://t.co/Q0p0mSYrAU pic.twitter.com/o47G63ztwR

— CNN (@CNN) October 5, 2020