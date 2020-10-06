特朗普確診｜特朗普出院回白宮　強調「不要讓病毒主宰你」【短片】 (09:28)

特朗普先在Twitter發文預告自己將出院，至傍晚6時38分離開華特里德國家軍事醫學中心，他佩戴白色口罩，舉起拇指，但未有回應記者提問，只說「多謝大家」。他抵達白宮後，隨即除下口罩，在露台讓傳媒拍照，再次舉起拇指，並作致敬手勢。

特朗普在Twitter發文表示感覺非常良好，將恢復競選活動，其後再在Twitter發布影片稱「我感覺比20年前更好」，「不要讓它（新冠病毒）主宰你，不要害怕它」，又聲稱自己現在可能免疫。

此前康利強調，特朗普在白宮可得到世界級的治療，又稱若特朗普周一的情況與目前一樣或有改善，便能鬆一口氣。

（路透社）

特朗普出院片段

特朗普Twitter片段