新冠肺炎｜墨西哥103歲人瑞戰勝病毒　留院11日康復出院【短片】 (16:25)

墨西哥社會安全研究所（Mexican Social Security Institute）上周六（3日）公布，該名叫Dona Maria的老婦9月22日入住哈利斯科州瓜達拉哈拉（Guadalajara）的醫院治療，當時有發燒、呼吸困難和流鼻水，但毋須用呼吸機。Dona Maria未患有糖尿病、肥胖或高血壓這類會加重病情的疾病，研究所認為這有助老婦的治療。研究所又在facebook發布Dona Maria出院片段，可見她坐在輪椅，獲醫護拍手歡送。

醫院主任David Sanchez表示，Dona Maria十分開朗、頭腦清晰，又會與醫生聊天，「她更叮囑我們要好好照顧自己」。他說，Dona Maria的進展非常好，病徵已消退。

此前墨西哥塔巴斯科州（Tabasco）亦有一名118歲老翁確診新冠病毒，最後康復，7月25日出院。

（法新社/中央社）

Dona Maria出院片段