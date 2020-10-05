特朗普確診｜特朗普乘車短暫離開醫院見支持者惹批評【短片】 (09:18)

美國總統特朗普確診感染新型冠狀病毒，入住華特里德國家軍事醫學中心已三日。美國時間周日（4日）下午他乘車短暫離開醫院，在車中向支持者揮手，惟此舉惹來外界批評。
特朗普佩戴口罩，坐在一輛黑色SUV車廂後座向路旁的支持者揮手，支持者則在外面歡呼及揮動國旗。特朗普乘坐的車其後駛回醫院。特朗普現身前在Twitter發布長約1分鐘的影片，預告會「有驚喜送給街上的愛國者」。他又說，今次確診令他學到很多新冠病毒的知識，形容是「真正上了一課」。
白宮記者協會發聲明稱，事前沒接獲有關特朗普會現身的通知，亦批評特朗普在沒有隨行人員保護下隨便離開醫院。
另外，民主黨總統候選人拜登的競選陣營表示，拜登周日再次接受新冠病毒檢測，結果呈陰性。他周一（5日）將會在佛羅里達州再次展開拉票活動，期望贏得這關鍵州份。
（路透社/CNN）
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2020
WATCH: President Trump's motorcade drives past supporters outside of Walter Reed medical center. pic.twitter.com/vxKWAFv83t
— NBC News (@NBCNews) October 4, 2020
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