智利16歲少年懷疑被警員推下河　涉案警員被停職 (18:20)

示威距離智利10月25日憲法公投日子不足一個月，當日警方以催淚彈和水炮驅散聚集在「意大利廣場」（Plaza Italia）的示威者。在驅散行動期間，有人拍攝到片段，顯示一名少年被警員追趕時，懷疑被後者從橋上推下離橋面大約三、四米的河牀。當時少年跑到橋面圍欄旁邊，背後警員有伸手動作，其後少年墮下，倒臥在馬普丘河（Mapocho River）淺水而骯髒的混凝土河道上，臉部朝下失去知覺。該少年由其他示威者及義工救起，傷勢穩定後由消防人員把他送往醫院。

警方發言人蒙拉斯（Enrique Monras）在電視講話中，沒排除警員在事件中的責任，但他個人認為是該名少年被捕時失去平衡而墮河。他又表示，警方有反駁指控的片段，但沒透露片段所顯示的情况。警方上周六在Twitter發布的片段裏，否認警員抓住青年的腳拋下河或他被水炮推下河，稱事件是不幸的意外。

（紐約時報/路透社/衛報/Euronews）

少年墮橋片段