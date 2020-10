喬治小王子問下個會絕種的動物是什麼,大衛艾登堡回答稱當然不想再有動物絕種;夏洛特小公主問是否喜歡蜘蛛,大衛艾登堡表示喜歡,還讚歎蜘蛛織網的奧妙;路易小王子則問到最喜歡哪種動物,大衛艾登堡說是猴子,但提醒猴子不適合在家中飼養,又反問路易小王子喜歡小狗還是小貓。

片段在肯辛頓宮Instagram發布16小時,已錄得逾500萬次觀看;Twitter至今近200萬次觀看;facebook至今逾270萬次觀看。

Sir David Attenborough, we've got some questions for you...🌍🕷️🐒 pic.twitter.com/MTQ68WnOrt

