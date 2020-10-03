特朗普確診｜最高法院大法官提名儀式疑為播毒源頭　6出席者確診 (16:15)

當日的出席者中，除了第一夫人梅拉尼婭外，共和黨猶他州參議員李爾（Mike Lee）、北卡羅萊納州參議員提力斯（Thom Tillis）、聖母大學（University of Notre Dame）校長詹金斯（John Jenkins）、前白宮顧問康韋（Kellyanne Conway），以及一名專門採訪白宮新聞的記者亦確診。當日的主角巴雷特則表示檢測結果呈陰性，惟《國會山莊報》引述知情者稱，巴雷特今年較早前已曾染疫。

根據提名儀式的現場影片和照片顯示，該儀式有超過180人參加，但大多數人未有佩戴口罩，座位之間也沒有保持相隔6呎的社交距離，不少出席者互相寒暄時亦未有保持社交距離。

另有3人未有出席巴雷特提名儀式，但在接觸特朗普後確診，包括共和黨全國代表大會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）及兩名白宮記者。

特朗普確診 相關報道：

特朗普發燒留醫軍方醫療中心 接受新冠肺炎「抗體雞尾酒」試驗治療

拜登賀錦麗新冠病毒檢測陰性 唯一副總統競選辯論下周三如期舉行