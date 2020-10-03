特朗普確診｜白宮醫生：特朗普情況很好沒發燒　毋須額外供氧 (23:55)

【23:55】白宮醫生康利（Sean Conley）在美國時間周六（3日）早上會見傳媒時表示，特朗普的情況很好，過去24小時沒有發燒，目前有輕微咳嗽、鼻塞及疲倦等病徵。醫生團隊對於特朗普的治療進展感到很開心，又稱特朗普現時不需額外供氧。康利又稱，暫時未能估計特朗普何時能夠出院。

【09:28】白宮醫生康利表示，特朗普正接受試驗性質的「抗體雞尾酒」治療，現時感疲累，但精神良好（in good spirits）。康利周五發布聲明稱，特朗普已開始使用瑞德西韋治療新型冠狀病毒，他已服完第一劑藥，正舒服地休息。聲明指出，特朗普不需額外供氧。

特朗普周五戴上口罩，自行登上直升機前往醫療中心，上機前向傳媒揮手，但未有停下發言。他抵達醫療中心後，在Twitter發布片段稱自己和梅拉尼婭均情況良好。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息報道，特朗普發燒、非常疲累及呼吸困難，情況比梅拉尼婭嚴峻。梅拉尼婭有輕微咳嗽及頭痛，其餘特朗普家人則全對病毒呈陰性。

白宮發言人表示，特朗普仍會負責處理事務，未來數天會在醫院的專用房間工作。

（CNN）

特朗普Twitter片段

特朗普搭機往醫院片段

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