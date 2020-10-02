特朗普確診新冠肺炎　開始出現輕微病徵 (23:47)

【23:47】中國外交部發言人華春瑩在Twitter留言回應稱，對於特朗普及夫人梅拉尼婭確診的消息感遺憾，希望他們盡快康復。

【22:14】《紐約時報》引述消息報道，特朗普開始出現類似感冒的病徵，目前病徵輕微。報道亦稱，特朗普周四在新澤西州出席籌款活動時，顯得疲倦；在此前一天，他乘坐空軍一號專機時更一度睡着。

另外，特朗普女兒伊萬卡及其夫婿庫什納、特朗普幼子巴倫，以及財長梅努欽，均對新冠病毒檢測呈陰性。

【20:11】副總統彭斯的新聞秘書奧馬利（Devin O'Malley）於美國時間周五（10月2日）早上公布，彭斯夫婦最新的新冠病毒檢測呈陰性，並稱彭斯目前健康良好。

【18:07】蓬佩奧：與妻子檢測呈陰性

正在歐洲訪問的美國國務卿蓬佩奧表示，他與妻子再次接受了新冠病毒檢測，結果皆呈陰性，他最後一次與特朗普見面的日期為9月15日。而為慎重起見，他會重新考慮訪問亞洲的行程。

【15:41】梅拉尼婭：已押後接下來所有活動

第一夫人梅拉尼婭在Twitter表示，她正與特朗普在家隔離，現時感覺良好。她稱已押後接下來的所有活動，提醒大家保持安全，「我們會一起渡過難關」。副總統彭斯則在Twitter稱，他與夫人凱倫（Karen Pence）會為特朗普夫婦祈禱，祝他們盡快康復。

《波士頓環球報》引述周四曾與特朗普見面的幕僚稱，當時特朗普表現如常，沒有任何病徵。白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）在Twitter稱現在是國家團結的時刻，強調特朗普「會繼續以國民優先」。

【14:00】白宮醫生康利周五發出備忘錄，談及特朗普的病情。他說，特朗普與梅拉尼婭確診後「感覺良好」，康復期內會暫留在白宮內的寓所，由白宮醫療團隊密切監察。他預期特朗普康復期間將可繼續如常履行職務，但無透露對方有無病徵。

【11:50】美國總統特朗普周四在Twitter表示，31歲白宮高級顧問希克斯（Hope Hicks）確診新型冠狀病毒，他和夫人梅拉尼婭正等候病毒檢測結果，並開始隔離。

希克斯周二（9月29日）曾乘搭「空軍一號」陪同特朗普前往俄亥俄州克里夫蘭出席首場總統大選辯論，兩人周三（9月30日）亦乘搭直升機從明尼蘇達州的集會返回白宮。

（法新社/特朗普Twitter）

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