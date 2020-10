美國大選｜首場辯論針鋒相對　特朗普頻打斷發言被拜登叫「閉嘴」 (12:49)

兩人的辯論環繞新型冠狀病毒疫情、種族與暴力、最高法院、經濟、兩人往績和大選公正6個主題。在疫情議題上,拜登指摘特朗普應對不力,稱除非他「更聰明」,否則會有更多人死,特朗普反擊稱「別跟我用聰明這個字,你沒有一處是聰明的。」

談到種族主義問題時,拜登斥特朗普是種族主義者,製造種族分化。特朗普則拒絕譴責白人至上主義者煽動示威暴力,反稱拜登害怕失去極左支持者。在醫保問題上,拜登批評則特朗普是小丑,其後又斥對方是俄羅斯總統普京的走狗。

