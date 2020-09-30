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美國大選｜首場辯論針鋒相對　特朗普頻打斷發言被拜登叫「閉嘴」 (12:49)

美國總統選舉首場兩黨候選人電視辯論於香港時間今早（9月30日）舉行。長90分鐘的辯論氣氛火爆、充滿人身攻擊，輿論形容是「歷來最混亂的辯論」。競逐連任的總統特朗普爭取主導整場辯論，不停打斷民主黨對手拜登的發言，拜登一度叫對方「閉嘴」，主持華萊士也提醒特朗普勿插嘴，讓拜登發言。

兩人的辯論環繞新型冠狀病毒疫情、種族與暴力、最高法院、經濟、兩人往績和大選公正6個主題。在疫情議題上，拜登指摘特朗普應對不力，稱除非他「更聰明」，否則會有更多人死，特朗普反擊稱「別跟我用聰明這個字，你沒有一處是聰明的。」

談到種族主義問題時，拜登斥特朗普是種族主義者，製造種族分化。特朗普則拒絕譴責白人至上主義者煽動示威暴力，反稱拜登害怕失去極左支持者。在醫保問題上，拜登批評則特朗普是小丑，其後又斥對方是俄羅斯總統普京的走狗。

（綜合報道）

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