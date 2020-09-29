意大利研究：火星地表下再發現3個湖　或有生物存在 (17:00)

天文學家2018年發表報告，稱在火星南極冰層下發現一個大型的疑似鹹水湖，最新發現是研究員除了確定該湖存在，還發現它周邊另有3個湖，進一步令人相信火星存在地下湖。該報告共同作者之一、羅馬大學行星科學家佩蒂內利（Elena Pettinelli）說：「我們發現了相同的水體，但在主要水體附近還發現了另外三個水體……這是一個複雜的系統。」

研究員利用歐洲太空總署（ESA）「火星快車」號（Mars Express）太空船上的MARSIS雷達儀進行探測。MARSIS發出的無線電波，會被火星表面和地下的物質層反彈，信號反射回來的方式表明物質的種類，如岩石、冰或水。研究員分析超過100次的雷達觀測數據後發現，火星南極存在一些高反射率區域，表明有液態水在1.5公里深的火星冰層下。他們估計，火星地下的那個中央湖泊闊約20至30公里，並有3個小湖圍繞，每個小湖闊數公里，整個湖區面積約7.5萬平方公里（約68個香港）。

不過，科學家相信火星的地下湖鹽分很高，才能保持液態，這或令生命存在的機會減少。美國蒙大拿州立大學環境科學家普里斯庫（John Priscu）說，含鹽量約為海水5倍的湖泊還可以維持生命，但當接近海水含鹽量20倍時，生命就無法存在。美國太空總署（NASA）火星偵察軌道器（MRO）科學團隊成員、亞利桑那大學行星科學家霍爾特（Jack Holt）更說：「我認為沒有湖泊……即使在冰蓋下，也沒有足夠的熱量流來支撐這裏的鹽水。」

（自然期刊/衛報）