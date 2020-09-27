美國得州水源驗出食腦變形蟲　籲民眾停用食水 (18:30)

傑克遜湖本月初有一名6歲男童因感染食腦變形蟲病逝，當局調查發現，相信感染與男童8月底接觸過的傑克遜湖文娛中心外噴水池和家中水喉的水源有關。當局隨後抽查水樣本發現含食腦變形蟲，因此宣布停用食水，以清理供水系統。

有關警告影響當地約12萬名居民，亦涵蓋位於得州自由港的陶氏化學工廠（Dow Chemical plant），以及克萊門斯（Clemens）和韋恩斯科特（Wayne Scott）的州立監獄。

至上周六，TCEQ取消傑克遜湖以外地區的用水警告，並呼籲傑克遜湖居民繼續遵從停用食水指引，直至化驗樣本顯示食水安全可用為止。

福氏耐格里變形蟲常見於溫暖的淡水和泥土，一般透過受污染水源經鼻孔進入人體並走進腦部，導致原發性阿米巴腦膜腦炎，通常會致命，不過美國的感染病例罕見，2009至2018年間只有34宗病例。

（Axios/BBC/衛報）