蓬佩奧表示,當與中國外交官接觸時,對方可能並非本着合作或友好的精神,又說國務院正檢視兩個與中央統戰部有關的組織,包括美中人民友好協會(US China Peoples Friendship Association)和中國和平統一促進會(China Council for the Promotion of Peaceful Reunification)的活動,企圖影響美國的學校、商業團體和政界人物。

(路透社)

[美國國務院Twitter相關片段]