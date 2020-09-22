美恢復制裁伊朗　涉伊朗國防部門等27個實體和個人 (12:52)

根據行政命令，被制裁的包括伊朗國防和武裝部隊後勤部、國防工業組織、伊朗原子能組織等，另外與伊朗開展常規武器貿易或就相關武器提供技術培訓、資金支持者，其在美國的財產將被查封，相關者將被禁止進入美國。特朗普隨後發表聲明，稱新一輪制裁旨在限制伊朗發展核武器、彈道導彈和常規武器。

美國國務院上周六（19日）單方面宣布，根據聯合國安理會第2231號決議中的「快速恢復制裁」機制，恢復2015年伊朗核協議達成前聯合國對伊朗實施的制裁。核協議參與方中國、英國、法國、俄羅斯和德國多次重申，美國已於2018年5月退出核協議，不再具有啟動「快速恢復制裁」機制的資格。

伊朗外交部長扎里夫周一出席一場智庫活動時表示，美國新一輪制裁「沒什麼新意」，美方對伊朗已施加了所有壓力，但伊朗沒有屈服。

中國外交部發言人汪文斌同日表示，美方無權要求安理會啟動「快速恢復制裁」機制，安理會主席亦已做出不對美方要求採取行動的結論，中方奉勸美方不要一意孤行，「在單邊主義的路上愈走愈遠」。俄羅斯外長拉夫羅夫亦說，美國實施單方面制裁「完全是非法」。

（路透社/新華社/中央社）